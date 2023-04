Umfrage

17:00 Uhr

Umfrage in Krumbach: Welche Bedeutung hat für Sie der 1. Mai?

Plus Der 1. Mai ist zwar ein Feiertag, doch für viele hat der Tag keine große Bedeutung. Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört.

Der Ursprung für den 1. Mai liegt in den USA. 1890 wurde der Feiertag in Deutschland und Europa eingeführt. Den stichprobenartig befragten Passanten und Passantinnen in der Krumbacher Innenstadt ist der Sinn des Tages nicht mehr so richtig bewusst. Sie freuen sich über den freien Tag und wollen diesen dann auch genießen. Die Aufstellung des Maibaumes ist für einige der Befragten ein angenehmes Ereignis.

Dmyiro Sehl, 38, Thannhausen Foto: Elisabeth Schmid

Dmyiro Sehl, 38, Thannhausen: Für mich ist der 1. Mai nichts Besonderes. Ich komme aus Polen und bin erst seit einer Woche in Deutschland. Ich freue mich auf den freien Tag und auf das lange Wochenende. Der Tag der Arbeit sagt mir eigentlich nicht so viel. Auch die Tradition des Maibaumes ist mir nicht wichtig.

