Umfrage in Krumbach: Wie bewerten Sie die Lage in den Apotheken?

Plus Stichprobenartig ausgewählte Krumbacher Passanten zeigen in der neuen MN-Umfrage Verständnis für den stattgefundenen Apothekerstreik. Was sie zum Thema sagen.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Kürzlich streikten die Apotheken in Bayern. Gründe des Streiks sind Lieferengpässe, Personalmangel, unzureichende Finanzierungen und zu viel Bürokratie. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt haben für den Streik Verständnis. Wenn es keine andere Möglichkeiten gibt, auf Missstände aufmerksam zu machen, sei der Streik eine legitime Angelegenheit. Notapotheken waren geöffnet.

Andrea Bücherl-Rogowski (57), Balzhausen Foto: Elisabeth Schmid

Andrea Bücherl-Rogowski (57), Baldzhausen: "Wenn es sonst kein Mittel gibt, um sich Gehör zu verschaffen, finde ich die Möglichkeit eines Streiks auch bei Apotheken völlig in Ordnung. Der Warntag ist aber auch ein Weckruf an uns alle, denn wir sollten uns vielleicht in eigener Verantwortung mehr um unsere Gesundheit kümmern."

