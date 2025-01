Auf dem Weg zur Klimaneutralität gibt es noch viel Diskussionsbedarf, nicht nur aktuell innerhalb der bayerischen Staatsregierung. In der Krumbacher Innenstadt haben wir stichprobenartig Passanten befragt, wie sie zur Windkraft stehen. In einem Punkt gibt es in der nicht repräsentativen Umfrage Konsens: Windräder stören das Landschaftsbild.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis