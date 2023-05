Umfrage

vor 19 Min.

Umfrage in Krumbach zum Weltbienentag: Was tun Sie für die Insekten?

Im Frühling blühen in Krumbach viele Bäume und Sträucher.

Plus Am Samstag, 20. Mai, ist Weltbienentag. Bienen sind für Mensch und Natur überlebenswichtig. Was Krumbacher Passanten gegen das Insektensterben tun.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Seit 2018 wird am 20. Mai der Weltbienentag gefeiert. Bienen und viele andere Insekten tragen zum ökologischen Gleichgewicht bei und sind damit für uns Menschen lebenswichtig. Vor allem in der Landwirtschaft spielen Bienen eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, bestehenden Lebensraum für die Bienen zu erhalten und neuen zu schaffen. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind sich einig: Bienen muss man wertschätzen und ihnen Nahrung geben.

Siegfried Sins (84), Aalen Foto: Elisabeth Schmid

Siegfried Sins, 84, Aalen: "Bienen dürfen auf keinen Fall aussterben. Das wäre eine Katastrophe für die Menschen. Mein Nachbar hat 20 Bienenstöcke und natürlich auch den nötigen Platz für seine Tiere. Bei mir im Garten wird nicht alles gemäht. Blumen und blühende Sträucher sind für die Bienen geeignet. Die Natur braucht die Bienen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen