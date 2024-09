Von der Hauptstadt bis Krumbach: Begeisterung für die Currywurst

Kaum ein Gericht hat es in Deutschland zu solch einem Kultstatus gebracht wie die Currywurst. Seit nunmehr 75 Jahren begeistert die Kombination aus Bratwurst, würziger Currysauce und Semmel beziehungsweise Pommes Menschen im ganzen Land. Ursprünglich in Berlin entstanden, hat sich die Currywurst zum unverzichtbaren Teil der deutschen Imbisskultur entwickelt, wie eine stichprobenartige Umfrage in Krumbach zeigt.

Elisabeth Schmid