Umfrage

18:17 Uhr

Warum für die Menschen gute Freundschaften so wichtig sind

Wir haben Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt gefragt, was sie zum Thema Freundschaft zu sagen haben.

Plus Zum internationalen Tag der Freundschaft haben wir Passanten in der Krumbacher Innenstadt befragt. Etliche Freundschaften reichen in die Schulzeit zurück.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften? Am 30. Juli ist der internationale Tag der Freundschaft. Das bedeutet auch Freundschaft zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Den befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt ist Freundschaft sehr wichtig. Nach der Familie sind die Freunde ein wichtiger Teil im Leben der Befragten. Manche Freundschaften reichen bis in die spätere Schulzeit zurück und stammen aus der Ausbildungszeit.

Umfrage Erna Schedel (63), Zaiertshofen Foto: Elisabeth Schmid

Erna Schedel, 63, Zaiertshofen: Ich habe Freunde und schätze sie sehr. Freunde zu haben, ist für mich sehr wichtig. Als Kind habe ich die Freunde oft gewechselt. Das lag an den verschiedenen Klassen und Schulwechseln. Die Freunde, die ich später fand, sind immer noch bei mir. Die Freunde habe ich über einen langen Zeitraum. Wir unternehmen immer wieder etwas zusammen und pflegen unsere Freundschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen