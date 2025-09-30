Icon Menü
Unbekannte beschädigen Heckscheibe eines Fiat in Krumbach – Polizei sucht Zeugen

Krumbach

Unbekannte werfen Heckscheibe von Pkw ein

Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto sucht die Polizei in Krumbach. Der Wagen war in der Mühlstraße geparkt.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fiat in Krumbach.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fiat in Krumbach. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    In der Zeit von Donnerstag, 8 Uhr, bis Montag, 13.40 Uhr, ist in Krumbach an einem grauen Fiat die Heckscheibe zerstört worden. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz neben einem Anwesen in der Mühlstraße in Krumbach, so die Polizei. Bei der Aufnahme konnte festgestellt werden, dass die Scheibe vermutlich eingeworfen wurde. Hierzu wurde ein unbekannter, harter Gegenstand verwendet. Der Schaden wurde mit etwa 350 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

