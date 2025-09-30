Unbekannte werfen Heckscheibe von Pkw ein

In der Zeit von Donnerstag, 8 Uhr, bis Montag, 13.40 Uhr, ist in Krumbach an einem grauen Fiat die Heckscheibe zerstört worden. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz neben einem Anwesen in der Mühlstraße in Krumbach, so die Polizei. Bei der Aufnahme konnte festgestellt werden, dass die Scheibe vermutlich eingeworfen wurde. Hierzu wurde ein unbekannter, harter Gegenstand verwendet. Der Schaden wurde mit etwa 350 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

