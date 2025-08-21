Unbekannte beschädien Solarpaneele in Krumbach

Am Mittwoch ist eine Sachbeschädigung bei der Polizeiinspektion Krumbach angezeigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden auf einem Vereinsgelände in der Talstraße in Krumbach nacheinander zwei Solarpaneele durch äußere Gewalteinwirkung beschädigt. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit zwischen Montag, 18. August und Mittwoch, 20. August, 18 Uhr eingegrenzt werden. Wie die Beschädigungen zustande gekommen sein könnten, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Dem Schadensbild nach zu urteilen, kommen laut Polizei Steinwürfe, der Beschuss mit einer Steinschleuder oder Ähnliches infrage. Durch den Schaden an den Paneelen entstand ein Kurzschluss in der Anlage, was auch zu einem Schaden an weiteren angeschlossenen Komponenten der Anlage führte. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 800 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

