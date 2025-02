Unbekannte dringen in Betriebsgebäude des TÜV Süd in Krumbach ein

Im Zeitraum vom Freitag, 14. Februar, 15 Uhr bis Sonntag, 16. Februar, 20 Uhr, ist eine bislang unbekannte Täterschaft in das Betriebsgebäude des TÜV Süd in der Lichtensteinstraße in Krumbach eingedrungen. Im Gebäude wurden nach Angaben der Polizei durch die unbekannten Täter sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Es wurde ein niedriger vierstelliger Betrag Bargeld aus einer Wechselkasse entwendet. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird nach erster Schätzung auf rund 5000 Euro beziffert. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Zeugenhinweise über verdächtige Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 08331/100-0 an die Polizei erbeten. (AZ)

