Diebstahl aus Pfarrbüro der evangelischen Kirche

Wegen eines Einbruchs ermittelt derzeit die Krumbacher Polizei und sucht Zeugen. Laut ihrer Mitteilung gelangten am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in das Pfarrhaus der evangelischen Kirche in der Jochnerstraße in Krumbach. Möglicherweise nutzten der oder die Täter ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss, um in das Gebäude zu gelangen. Wie ein Ermittler berichtete, wurden dort die Pfarrbüros im Erdgeschoss durchsucht und Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet. Die Polizei Krumbach bittet Zeugen, welche am Mittwochabend in der Jochnerstraße in Krumbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 08282/9050 bei der Polizei zu melden.

Pfarrer Eugen Ritter weilte am Mittwochabend auf dem Sommerfest seiner Gitarrenkurse, als er einen Anruf erhielt, dass er zurück ins Pfarramt müsse. Dabei ging es um den Einbruch. In den Büros seien Papierstapel von den Schreibtischen geworfen gewesen. Ein im Pfarrhaus wohnender Mitarbeiter der Kirchengemeinde habe nichts gehört und das Chaos bemerkt, als er den Müll hinausgebracht hatte.