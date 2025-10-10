Unbekannter beschädigt in Krumbach die Frontscheibe eines Autos

Ein Unbekannter hat zwischen dem 25. September und dem 2. Oktober die Frontscheibe eines Autos in Krumbach beschädigt. Nach Angaben der Polizei stellte vor rund zwei Wochen ein 54-Jähriger seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Talstraße ab. Als er am 2. Oktober zurück zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass die Frontscheibe beschädigt wurde. Die Scheibe des Autos wurde zerkratzt, sodass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach melden. Telefon: 08282/9050. (AZ)

