Unbekannter beschädigt Reifen eines geparkten Autos

Im Tatzeitraum vom Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr ist der Reifen eines Autos, das im Hans-Watzlik-Weg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

