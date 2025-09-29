Icon Menü
Unbekannter beschädigt Reifen in Krumbach – Polizei sucht Zeugen!

Krumbach

Unbekannter beschädigt Reifen eines geparkten Autos

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem in Krumbach geparkten Auto. Wer hat am Freitag oder Samstag etwas gesehen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter beschädigte einen Autoreifen in Krumbach. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.
    Ein Unbekannter beschädigte einen Autoreifen in Krumbach. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Im Tatzeitraum vom Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr ist der Reifen eines Autos, das im Hans-Watzlik-Weg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

