Unbekannter beschädigt „Secret Pack“-Automat in Krumbach – Polizei sucht Zeugen

Krumbach

Unbekannter beschädigt „Secret Pack“-Automat in Krumbach

In der Bahnhofstraße wurde ein „Secret Pack“-Automat mutwillig beschädigt, der erst kürzlich aufgestellt wurde. Die Polizei ermittelt.
    In der Bahnhofstraße gibt es einen neuen Automaten.
    In der Bahnhofstraße gibt es einen neuen Automaten. Foto: Oliver Wolff

    Am Mittwoch ist in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ein sogenannter „Secret Pack“-Automat beschädigt, welcher vor Kurzem in der Bahnhofstraße in Krumbach aufgestellt worden ist. Dort kann man Versandpakete erwerben, ohne den Inhalt zuvor zu kennen. Meist werden in solchen Automaten Retouren verkauft. Laut Polizeibericht wurde von einem unbekannten Täter die Schließvorrichtung manipuliert, sodass die Ausgabeklappe des Automaten offenstand. Der Täter versuchte offensichtlich, an Pakete im Automaten zu gelangen, was ihm nach bisherigem Stand nicht gelang. Der Sachschaden wird mit etwa 400 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Tat geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

