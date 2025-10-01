Unbekannter fährt Tempo 30-Schild in Krumbach an

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, ist in Krumbach ein Zone-30-Schild angefahren worden. Dieses war in der Nassauer Straße in Krumbach angebracht. Der Rohrpfosten und das Verkehrszeichen wurden verbogen. Der Schaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)
Krumbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden