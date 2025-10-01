Unbekannter fährt Tempo 30-Schild in Krumbach an

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, ist in Krumbach ein Zone-30-Schild angefahren worden. Dieses war in der Nassauer Straße in Krumbach angebracht. Der Rohrpfosten und das Verkehrszeichen wurden verbogen. Der Schaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis