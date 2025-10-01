Icon Menü
Unbekannter rammt Tempo 30-Schild in Krumbach – Polizei sucht Zeugen!

Krumbach

Unbekannter fährt Tempo 30-Schild in Krumbach an

Zeugen zu einer Unfallflucht sucht die Polizei in Krumbach. Ein Tempo 30-Schild wurde in der Nassauer Straße angefahren.
    Ein Tempo 30-Schild wurde in Krumbach in der Nassauer Straße angefahren. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, ist in Krumbach ein Zone-30-Schild angefahren worden. Dieses war in der Nassauer Straße in Krumbach angebracht. Der Rohrpfosten und das Verkehrszeichen wurden verbogen. Der Schaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

