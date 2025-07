Unbekannter zerkratzt Skoda in Ursberg

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Krumbacher Polizei in Ursberg und sucht Zeugen. Demnach wurde am Freitag zwischen 6 und 11 Uhr am Vormittag ein Skoda von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der 47-jährige Geschädigte hatte seinen Wagen zur Tatzeit in der Wolfhardstraße in Ursberg geparkt. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden ist. Der angerichtete Sachschaden wurde mit rund 3500 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

