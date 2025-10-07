52-Jähriger verursacht mehrere Unfälle am Dienstagabend

Zu mehreren Unfällen ist es am Dienstagabend zwischen Edelstetten und dem Krumbacher Stadtteil Attenhausen gekommen. Die Polizei sucht dazu Zeugen.

Gegen 19.20 Uhr krachte es zwischen Edelstetten und Attenhausen sowie zwischen Attenhausen und Krumbach. Die Straße Ursberg-Attenhausen-Krumbach ist derzeit Umleitungsstrecke für die B300-Baustelle im Bereich des Krumbads, wo eine vollsperrung besteht.

Eine 24-Jährige wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden

Die Polizei wurde zunächst zu drei Unfällen, zwischen Attenhausen und Krumbach, gerufen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war für diese Unfälle ein 52-jähriger Autofahrer verantwortlich, so die Polizei. Dieser fuhr von Attenhausen kommend in Richtung Krumbach. Hierbei geriet er auf der schmalen Fahrbahn mehrfach über die Fahrbahnmitte. Kurz nach dem Waldbeginn streifte er den entgegenkommenden Pkw einer 17-Jährigen. Die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge streiften sich. Unmittelbar darauf musste ein 42-Jähriger mit seinem Wagen dem Pkw des 52-Jährigen nach rechts ausweichen und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Rund einen Kilometer weiter kam es zum seitlich versetzten Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 24-jährigen Fahrerin. Diese wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Liegt beim Unfallverursacher eine medizinische Ursache vor?

An der Unfallstelle meldete sich noch ein 22-jähriger Pkw-Lenker. Dieser war von Attenhausen in Richtung Edelstetten gefahren, als ein entgegenkommender Wagen über die Fahrbahnmitte geriet. Auch hierbei streiften sich die jeweils linken Außenspiegel. Beim Unfallverursacher handelte es sich ebenfalls um den 52-Jährigen, der laut Polizei an der Unfallstelle angab, diese Strecke auch befahren zu haben. Warum der 52-Jährige mehrfach über die Fahrbahnmitte geriet und diese Unfälle verursacht hat, konnte am Unfallort nicht geklärt werden. Eine medizinische Ursache ist nicht auszuschließen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Autos der 24-Jährigen und des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Krumbach sperrte die Ortsverbindungsstraße Krumbach-Attenhausen zur Unfallaufnahme ab. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zu dem Frontalzusammenstoß sucht die Polizeiinspektion Krumbach noch Zeugen. Verkehrsteilnehmer, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ mit adö)