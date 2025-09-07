Icon Menü
Unfall auf B300: 24-Jähriger gerät alkoholisiert in Grünstreifen bei Ursberg

Ursberg

24-Jähriger gerät alkoholisiert in Grünstreifen bei Ursberg

Auf der B300 gerät ein Autofahrer Sonntagnacht ins Schleudern, das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei Alkoholgeruch fest.
    Ein 24-Jähriger verursachte Sonntagnacht alleinbeteiligt einen Unfall auf der B300 bei Ursberg.
    Ein 24-Jähriger verursachte Sonntagnacht alleinbeteiligt einen Unfall auf der B300 bei Ursberg. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Auf der B300 bei Ursberg hat sich Sonntagnacht um kurz nach 1 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der B300, geriet alleinbeteiligt ins Schleudern und landete im weiteren Verlauf im Grünstreifen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden, weshalb ein Alkoholtest bei ihm durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

