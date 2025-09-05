Unfall auf B300 bei Uttenhofen: Lkw übersieht wartende Fahrzeuge und fährt rückwärts

Am Donnerstagnachmittag hat ein Lkw beim zwei Autos auf der B300 bei Uttenhofen aufeinandergeschoben. Laut Polizeibericht fuhr der 40-jährige Lkw-Fahrer gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrzeug die B 300 in Richtung Augsburg, als er nach links in Richtung Uttenhofen abbiegen wollte. Eine 63-Jährige und ein 19-Jähriger warteten mit ihren Autos direkt hinter dem Lkw auf dem Abbiegestreifen.

Doch dann änderte der 40-Jährige laut Polizei seine Absicht und wollte nun in eine dortige Bushaltestelle einfahren. Dazu setzte er mit seinem Gespann zurück, übersah dabei aber die hinter ihm wartenden Autos. Er schob das Auto der 63-Jährigen auf das Auto des 19-Jährigen. Dessen Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4800 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)