Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf der B16 bei Deisenhausen: Zwei Autofahrerinnen kollidieren

Deisenhausen

Unfall auf der B16 bei Deisenhausen: Zwei Autofahrerinnen kollidieren

Ein Verkehrsunfall auf der B16 in Deisenhausen führt zu einem erheblichen Sachschaden. Die Beteiligten bleiben aber unverletzt.
    • |
    • |
    • |
    In Deisenhausen kam es am Donnerstag, 25. September, zu einem Unfall.
    In Deisenhausen kam es am Donnerstag, 25. September, zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Im Deisenhausen ist am Donnerstagnachmittag, 25. September, ein Unfall passiert. Laut Polizei befuhren zwei Autofahrerinnen die B16 in südlicher Fahrtrichtung. Als eine der beiden, eine 54-Jährige, nach rechts in Richtung Oberbleichen abbiegen wollte und verzögerte, erkannte dies die nachfolgende 23-Jährige zu spät und fuhr dieser auf. Verletzt wurde hierbei keine der Beteiligten. Der Gesamtsachschaden liegt bei circa 18.000 Euro, wie die Beamten mitteilen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden