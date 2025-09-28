Unfall auf der B16 bei Deisenhausen: Zwei Autofahrerinnen kollidieren

Im Deisenhausen ist am Donnerstagnachmittag, 25. September, ein Unfall passiert. Laut Polizei befuhren zwei Autofahrerinnen die B16 in südlicher Fahrtrichtung. Als eine der beiden, eine 54-Jährige, nach rechts in Richtung Oberbleichen abbiegen wollte und verzögerte, erkannte dies die nachfolgende 23-Jährige zu spät und fuhr dieser auf. Verletzt wurde hierbei keine der Beteiligten. Der Gesamtsachschaden liegt bei circa 18.000 Euro, wie die Beamten mitteilen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

