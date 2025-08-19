Unfall auf Radweg: Radler muss in Klinik

Verletzt worden ist ein Radfahrer am Montag gegen 17.20 Uhr bei einem Unfall in Ziemetshausen in der Augsburger Straße. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 550 Euro. Nach dem Bericht der Polizei war ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf dem Radweg von Schönebach nach Ziemetshausen unterwegs. Innerorts hat der Radweg eine enge Abzweigung nach links. Der 16-Jährige wollte dort nach links abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Zur gleichen Zeit fuhr von hinten ein 36-Jähriger mit seinem Fahrrad heran und wollte das Kleinkraftrad überholen. In diesem Augenblick bog der 16-Jährige nach links ab und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, der stürzte. Der 36-Jährige musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 16-Jährige gab zu, das Abbiegen nicht angekündigt zu haben, so die Polizei. (AZ)

