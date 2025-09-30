Junger Mann verwechselt beim Parken Gas und Bremse

Am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr hat sich in Thannhausen auf einem Parkplatz in der Mindelheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von geschätzten 8500 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte dort ein 35-Jähriger mit seinem Auto einparken und verwechselte dabei vermutlich Gas und Bremse. Der Pkw beschleunigte und fuhr auf den geparkten Wagen einer 72-Jährigen auf. Dieser wurde noch in ein Firmenfahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. (AZ)

