Unfall beim Parken: 35-Jähriger verwechselt Gas und Bremse in Thannhausen

Thaannhausen

Junger Mann verwechselt beim Parken Gas und Bremse

Außer seinem eigenen beschädigte ein 35-Jähriger Unfallverursacher zwei weitere Fahrzeuge, weil er einen Fahrfehler beim Parken in Thannhausen machte.
    Drei Fahrzeuge wurden beschädigt bei einem Unfall in Thannhausen. Die Polizei vermutete einen Fahrfehler als Ursache. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr hat sich in Thannhausen auf einem Parkplatz in der Mindelheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von geschätzten 8500 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte dort ein 35-Jähriger mit seinem Auto einparken und verwechselte dabei vermutlich Gas und Bremse. Der Pkw beschleunigte und fuhr auf den geparkten Wagen einer 72-Jährigen auf. Dieser wurde noch in ein Firmenfahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. (AZ)

