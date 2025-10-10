Angehörige stören nach einem Unfall in Krumbach die Polizei

Am Donnerstag hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet, bei dem Angehörige der Unfallverursacherin die Unfallaufnahme störten. Laut Polizei war die 35-Jährige gegen 21.30 Uhr auf der Raunauer Straße in östlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur B16 wollte die Pkw-Fahrerin nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die dortige Ampel nicht aktiv, heißt es im Polizeibericht weiter. Unter Missachtung der damit verbundenen Vorfahrtsregelung fuhr die Frau auf die B16 ein und übersah dabei einen 29-jährigen Mann mit seinem Pkw, welcher in südlicher Richtung unterwegs war. Der 29-Jährige kollidierte mit dem hinteren linken Eck des Pkw der 35-Jährigen.

Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An die Unfallörtlichkeit kamen einige Angehörige der Unfallverursacherin und störten fortwährend die Unfallaufnahme, berichtet die Polizei weiter. Auch die mehrfache Ansprache der Polizeibeamten ignorierten die Personen und behinderten den Verkehr, indem sie wiederholt auf die Fahrbahn liefen. Erst nachdem der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin abgeschleppt war, entfernten sich schließlich auch die Angehörigen. (AZ)