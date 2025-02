Autofahrerin erfasst Radfahrer in Krumbach

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Krumbach ist ein Radfahrer von einer Autofahrerin erfasst worden und wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 34-Jährige am Morgen mit ihrem Auto von der untergeordneten Dr.-Schlögel-Straße in die Nattenhauser Straße einbiegen. Da die Bahnschranke geschlossen war, staute sich der Verkehr auf der Nattenhauser Straße. Andere Autofahrer ließen eine Lücke, um ihr das Einfahren zu ermöglichen. Als sie anfuhr, kam von rechts plötzlich ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg, der die Dr.-Schlögel-Straße überqueren wollte. Sie erfasste ihn mit der Fahrzeugfront. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. (AZ)

