Tiefstehende Sonne löst Unfall in Krumbach aus – Fahrer leicht verletzt

Ein 36-jähriger Autofahrer ist in Krumbach bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwoch gegen 16.30 Uhr. Der Mann befuhr die Rotkreuzstraße in westlicher Richtung und wollte nach rechts in ein Firmengelände einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er ein dortig geparktes Fahrzeug und fuhr diesem auf. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. (AZ)

