Unfallfahrer flieht: Krad in Ursberg umgefahren

In Ursberg ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen, bei der mutmaßlich ein Auto ein Kleinkraftrad umgefahren hat. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 7.20 und 12.00 Uhr in der Dominikus-Ringeisen-Straße. Die 16-jährige Geschädigte hatte dort ihr Kleinkraftrad der Marke Fantic auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Krad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es Beschädigungen aufweist. Diese lassen laut der Polizei darauf schließen, dass das Kleinkraftrad von einem derzeit unbekannten Pkw umgefahren worden ist. Das Fahrzeug stand auch nicht mehr an derselben Stelle, wo es die 16-Jährigen abgestellt hatte. Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach melden. Telefon: 08282/905111. (AZ)

