500 Euro Schaden am Außenspiegel

Von einem Unfall auf einem Krumbacher Supermarkt-Parkplatz berichtet die Polizei. So fuhr am Donnerstag um 11.15 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brühlstraße zwischen den Parkreihen auf der linken Seite in Richtung Eingang. Währenddessen parkte rechts von ihr eine unbekannte Fahrerin eines türkisfarbenen Fiats mit einem weißen Streifen auf der Fahrzeugseite rückwärts aus. Dieser Wagen stieß dabei mit seinem Fahrzeugheck gegen den rechten Außenspiegel des anderen Wagens. Anschließend verließ die Fiatfahrerin unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

Außenspiegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fiat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis