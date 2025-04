Teurer Sportwagen landet im Graben: Autofahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen verlor und anschließend in den Graben schleuderte. Der Autofahrer wollte laut Polizei von Unterbleichen kommend, nach links auf die B16 in nördliche Richtung abbiegen. Im Verlauf des Abbiegens übersteuerte der Wagen und der Fahrer schleuderte über die Gegenfahrbahn nach links in den Graben.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr gesperrt. (AZ)