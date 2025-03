Urenkelin eines jüdischen Viehhändlers aus Hürben entdeckt ihre Wurzeln

In der Laubhütte des Hauses ihres Urgroßonkels Bernhard Neuburger (heute Museum) sitzt die Amerikanerin Jude Smith (Mitte) mit ihrem Mann Bruce und Erika Spielvogel vom Heimatverein Krumbach. Hier feierten ihre jüdischen Vorfahren einst das Laubhüttenfest. In den 90-er Jahren wurde die Laubhütte ins Heimatmuseum eingebaut, an deren ursprünglichem Ort.

Foto: Alexander Kaya