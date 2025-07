Urlaubsspaß kennt keine Barrieren: Das DRW reist an die slowenische Adria

Es war eine organisatorische und logistische Meisterleistung: 100 Personen aus dem Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) sind an die slowenische Adriaküste gereist, um für eine knappe Woche den Alltag hinter sich zu lassen. Die etwas andere Urlaubsreise der Ursberger Einrichtungen St. Irmina, St. Florian und St. Antonius hat Tradition: Bereits zum fünften Mal machte sich die Einrichtung mit zwei Reisebussen, jeder Menge Gepäck, etlichen Rollstühlen, Rollatoren und anderen Hilfsmitteln auf den Weg in Richtung Süden.

Es geht recht lebhaft zu am Tisch des Gemeinschaftsraums von Haus Karl, als Melissa Akyüz, Stefan Götz, Richard Hildenbrand und Danny Theimer ihre Urlaubserinnerungen austauschen. Willi Engel vom Fachdienst St. Florian, der den Urlaub gemeinsam mit den Experten von Reiseservice Vogt aus Schrozberg organisiert hat, hält ebenfalls Rückschau. Teamleiterin Anja Ott hat sich auch dazu gesellt, um das Durcheinander von Stimmen zu moderieren. „Wir sind losgefahren als es noch dunkel war“, versucht der 35-jährige Danny Theimer die Aufbruchsstimmung in Worte zu fassen, wenn 100 Menschen gleichzeitig und vom Reisefieber gepackt, ihr Gepäck verstauen und ihren Sitzplatz im Bus einnehmen wollen.

Die DRW-Gruppe ist mit dem Reisebus nach Slowenien gefahren

Dann erzählt er von der Salzgrotte, die sie besucht haben und von den Cocktails abends in der Hotelbar. Es ist gar nicht so einfach, dass auch die anderen Reiseteilnehmer zu Wort kommen. Doch Akyüz will auch noch ihre Armreifen zeigen, die sie auf einem der vielen kleinen Märkte in Portorož gekauft hat, und von der pinken Handtasche erzählen, der sie ebenfalls nicht widerstehen konnte. Für Götz war das Eis essen in der Altstadt von Rovinj im nahegelegenen Kroatien ein Höhepunkt und Hildenbrand schwärmt davon, dass es beim allmorgendlichen Frühstücksbüffet im Hotel immer seine Lieblingswurst gab.

Wie kompliziert war es, mit 100 Personen in den Urlaub zu fahren - vor allem, wenn rund zwei Drittel davon Assistenzbedarf haben? Teamleiterin Ott lacht bei der Frage: „Ja, das war es tatsächlich. Das geht natürlich nur mit einem tollen Team.“ Gemeinsam mit 35 Kolleginnen und Kollegen sorgte sie dafür, dass echte Urlaubsstimmung aufkam. „Jeder hat sich mit seinen Kompetenzen eingebracht.“ So saß Einrichtungsleiter Stefan Schnitzler selbst am Steuer eines Reisebusses. Und auch Gesamtleiterin Eva Hertlen war mit dabei.

Icon Vergrößern Gute Stimmung bei den 100 Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern. Foto: Willi Engel/DRW Icon Schließen Schließen Gute Stimmung bei den 100 Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern. Foto: Willi Engel/DRW

Auch wenn nicht immer alles glattlief, war das Ziel, die Reise möglichst barrierefrei zu gestalten. Meist sei dies auch gelungen, sagt Ott. „Und wenn nicht, muss man halt Ruhe bewahren und Geduld haben.“ Zum Beispiel bei der Küstenfahrt mit dem Schiff, als bei gesunkenem Wasserstand der Ausstieg vom Schiff nicht mehr barrierefrei möglich war. Willi Engel ist immer noch beeindruckt, wie es alle Reiseteilnehmer auf das Oberdeck des Schiffes schafften, um von dort aus wieder an Land zu kommen: „Da waren Leute dabei, die sonst ohne Rollator oder Rollstuhl maximal drei Treppenstufen am Stück schaffen und dann bewältigten sie plötzlich acht steile Stufen. Am Schluss haben wir alle gejubelt.“

Reiseleiterin Margarete musste beim Abschied von der DRW-Gruppe weinen

Stadtführung und Weinverkostung, Nachmittage am Pool und Abende in der Hotelbar gehören inzwischen genauso zu den liebgewordenen Erinnerungen. Genauso wie die überraschende Extrarechnung des Hotels, als sich herausstellte, dass Akyüz sich am vorletzten Abend an der hochprozentigen Minibar in ihrem Zimmer bedient hatte. „Das waren so süße kleine Fläschchen und ich dachte, es wäre Red Bull“, lacht sie und klimpert mit ihren Armreifen.

Das Hotelpersonal gewöhnte sich nach und nach an die etwas längeren Überlegungen bei den Essensbestellungen. Und Ott gewöhnte sich an die abenteuerlichen Frühstückszusammenstellungen auf den Tellern „wo manchmal Fleischsalat mit Marmelade kombiniert wurde.“ Reiseleiterin Margarete gewöhnte sich so sehr an die Eigenheiten ihrer Reisegruppe, dass sie beim Abschied sogar weinen musste. Für Willi Engel mehr als genug Motivation, bereits die nächste Urlaubsplanung ins Auge zu fassen. Ein großer Teil des Teams und der Bewohnerinnen und Bewohner ist sicher: „Wir sind wieder dabei.“ (AZ)