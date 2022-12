38-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer ertappt

Ein Pkw-Fahrer wird in Mindelzell von der Polizei kontrolliert. Er hat Drogen konsumiert. Was den Fahrer nun erwartet.

Am Donnerstag, gegen 21 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Mindelzell ein 38-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte laut Polizei Ausfallerscheinungen, welche auf vorhergehenden Drogenkonsum schließen ließen. Diesen räumte der 38-Jährige auch ein. Es musste eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt werden. Sollte sich der Verdacht bestätigten, erwartet den 38-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeld und Fahrverbot. (AZ)