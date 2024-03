Ursberg

vor 17 Min.

40 Jahre Ursberger Laden: Ein Herzstück des DRW feiert Geburtstag

Plus 1984 wird im ehemaligen Kuh- und Schweinestall der erste Laden eröffnet. Wie sich der Ursberger Laden seit dieser Zeit entwickelt hat.

Eine Institution mitten im Ort in Ursberg feiert Geburtstag: Der „Ursberger Laden“ des Dominikus-Ringeisen-Werks wird 40. Die automatischen Eingangstüren geben den Blick frei in einen Raum, dessen fast 140-jährige Geschichte weit in die Gründerzeit des Ortes hineinreicht. Das Gewölbe aus roten Backsteinen wird von Säulen getragen. In Kombination mit den Terracottafliesen umfängt den Eintretenden eine Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit.

Im Laden gibt es Nützliches, wie zum Beispiel Besen und Bürsten ganz unterschiedlicher Größe und Funktionalität. Hier gibt es aber auch fröhlich Buntes zu Ostern und Praktisches und Dekoratives für Haus und Garten. Kleine Mitbringsel oder das besondere Geschenk zum größeren Anlass. Es gibt Hochprozentiges im Likör- und Branntweinregal oder Tiefgründiges in der Bücherecke. Und gerade jetzt zur Osterzeit alles für ein stimmungsvolles Fest. Das Besondere: Viele der Produkte werden von Menschen mit Behinderung produziert. Ein großer Teil des Angebotes kommt aus den Werk- und Förderstätten des Dominikus-Ringeisen-Werks. Zusätzlich erweitern über 80 verschiedene Werkstätten aus Deutschland und der Schweiz das Sortiment.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

