69 Schüler der Berufsschule Ursberg beenden erfolgreich ihre Ausbildung

69 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Ursberg haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden von Kreishandwerksmeister Michael Stoll feierlich freigesprochen. Zudem haben elf Absolventen den mittleren Bildungsabschluss erreicht.

Als beste Azubis der Vollausbildung wurden geehrt Sandra Gänzer (Note 1,1), Aleyna Memis (1,1) sowie Christian Werny (1,2). Die Besten der diesjährigen Werkerausbildung sind Samanta Sendler (2,1) und Elias Mammel (1,5). Neben den theoretischen und fachpraktischen Inhalten der Ausbildung legt die Berufsschule Ursberg zudem großen Wert auf Unterrichtsinhalte zur Stärkung der Persönlichkeit und die Förderung der Alltagskompetenz. Luca Lilge, Jahn Schneider sowie Stefan Beck wurden heuer die beste Persönlichkeitsentwicklung bescheinigt.

Dominikus-Ringeisen-Werk: Erfolgreiche Absolventen an der Berufsschule Ursberg geehrt

Bei seiner Rede im Namen der Absolventen verglich Dominic Beer die Ausbildung mit der Fußball-EM. Auch während der Lehrzeit habe es manchmal Eigentore und Niederlagen gegeben. Dank der mannschaftlichen Geschlossenheit von Schülern, Lehrkräften und Ausbildern habe man diese allerdings gut weggesteckt. Die Abschlussprüfung sei schließlich mit einem Endspiel vergleichbar gewesen. Jede und jeder, der es erfolgreich gemeistert habe, könne sich jetzt zu Recht als Sieger fühlen. Doch nach dem Spiel sei vor dem Spiel. Jetzt gelte es, in beruflicher Hinsicht am Ball zu bleiben, so Dominic Beer.

Die Private Berufsschule des Dominikus-Ringeisen-Werks besuchen etwa 300 Schülerinnen und Schüler. Sie werden in sechs Berufsfeldern und in insgesamt 19 Berufen ausgebildet. Die Berufsschule steht Förderschülern und beim Vorliegen eines individuellen Förderbedarfs auch Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten oder Problemen im sozialen Umfeld aus weiteren Schularten offen. Die Berufsabschlüsse und die dabei erzielten Noten sind den Ergebnissen der Absolventen aus den Regel-Berufsschulen gleichgestellt. In diesem Jahr kamen allein ein Viertel der Azubis zudem aus dem Berufsbildungswerk des DRW, die übrigen Lehrlinge aus Betrieben der freien Wirtschaft. Das Berufsbildungswerk Ursberg ermöglicht Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf eine ganzheitliche Berufsausbildung. Die Ausbildung erfolgt größtenteils in eigenen DRW-Handwerksbetrieben. (AZ)