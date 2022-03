82 ukrainische Waisenkinder mit Behinderung kommen nach Ursberg

Das Ringeisen-Werk evakuiert zusammen mit dem Roten Kreuz Günzburg 82 mehrfach behinderte Waisenkinder aus der Ukraine. Warum der Transport kompliziert ist.

Der Krieg in der Ukraine führt täglich die Leiden der Zivilbevölkerung vor Augen. Die Schwächsten, Kinder, alte Menschen und Menschen mit Behinderung sind den Kampfhandlungen besonders unerbittlich ausgeliefert. Mit der Zerstörung der Städte wird auch die Arbeit medizinischer und sozialer Einrichtungen sehr erschwert und teilweise unmöglich gemacht. Die Vorräte an Medikamenten, die beispielsweise für Menschen mit schwerer Behinderung überlebenswichtig sind, gehen vielerorts zur Neige.

Über die Caritas hat das DRW einen Hilferuf aus einem Waisenhaus in Krywyi Rih mit 82 jungen Menschen vom Kleinkind bis zum Erwachsenen erhalten und darauf sofort reagiert, erzählt Wolfgang Unger, zentraler DRW-Koordinator für die Geflüchteten, die in Ursberg ein Zuhause auf Zeit finden. Eine polnische Organisation habe anschließend direkten Kontakt zu dem Waisenhaus in Krywyj Rih im Südosten der Ukraine hergestellt. Krywyj Rih ist eine Großstadt mit über 600.000 Einwohnern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde hier geboren. Schnell war klar: Die Gruppe muss so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Täglich rückten die Frontlinien näher. Das DRW machte sich für ihre Aufnahme bereit und wird die Gruppe in einem extra dafür ertüchtigten Gebäude in Ursberg unterbringen. Gemeinsam mit den jungen Menschen mit Behinderung, so die letzten Absprachen, sollen 17 Pflegekräften und deren 20 Familienangehörige kommen, die ebenfalls untergebracht und versorgt werden müssen.

Das Warten auf die Evakuierung: Von Polen nach Ursberg

Aber trotz der Zusicherung des DRW-Vorstands gegenüber der polnischen Regierung und ukrainischen Militärverwaltung, die Gruppe nach Deutschland zu bringen, berichtet Wolfgang Unger von zunächst vielen Tagen der Vertröstung, behördlichen Verzögerungen und Nachforderungen nach Papieren. Auch war bis zuletzt noch unklar, wann die Gruppe endlich das lang ersehnte Ticket für den Evakuierungszug, auf den täglich Tausende Ukrainer hoffen, zugeteilt bekommt.

Doch diese Woche die gute Nachricht: Die Gruppe hat den Evakuierungszug erreicht. Das war am Montagabend. Am Mittwochfrüh dann die erlösende Mitteilung: „Sie sind in Polen!“ Im Ort Stalowa Wola an der polnischen Ostgrenze wird die Gruppe registriert, medizinische Untersuchungen sowie die Covid-19-Tests durchgeführt. Berichten zufolge sind viele Personen mangelernährt und dehydriert nach fast 1100 Kilometern im Zug und psychisch in einem beklagenswerten Zustand.

In Polen angekommen, wolle man die rund 120 Personen, so die Planungen von Wolfgang Unger, gemeinsam mit dem Kreisverband Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes dort abholen. Helfen könnten dabei Geflüchtete, die bereits in Ursberg seien. Sie würden übersetzen und mit anpacken. Von den 82 Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims können 23 ausschließlich nur liegend transportiert werden. Wie man deshalb die bettlägerigen Personen von Polen nach Ursberg bringen könne, wisse man zurzeit noch nicht, so Wolfgang Unger. Noch fehlten die geeigneten Fahrzeuge für den Liegend-Transport. Man sei mit dem Polnischen Roten Kreuz in Verbindung und erwäge weitere Optionen. Für die Fahrt von Polen nach Ursberg rechnet Unger nochmals mit bis zu 18 Stunden mit einigen Zwischenstopps.

Am 30. März geht es von Ursberg aus los Richtung Polen

Wolfgang Unger ist am 30. März aufgebrochen, um in Polen den Treck der Hoffnung Empfang zu nehmen. Als Vorhut reist er zusammen mit dem Arzt Eugen Telnykh vom Medizinischen Versorgungszentrum Ursberg, einem gebürtigen Ukrainer. Am frühen Morgen des Freitags werden dann zwei Reisebusse der Firma Dirr von Jettingen aus, beladen mit Hygieneartikeln, Medikamenten, klappbaren Rollstühlen und Verpflegung, in Richtung Polen aufbrechen. An Bord werden Helferinnen und Helfer sein, die zumindest die Personen, die reisefähig sind, bereits ab Samstagfrüh auf der Fahrt nach Ursberg begleiten. Wenn alles gut läuft, könnte die erste Gruppe am frühen Sonntagmorgen in Ursberg eintreffen.

Ein zusätzlicher Hilferuf kommt vom DRW aus Ursberg: „Wir benötigen Ehrenamtliche zur Unterstützung der vielfältigen Dinge, die rund um die Aufnahme der Gruppe bei uns in Ursberg anfallen werden, in der Betreuung, zum Spielen und Rausgehen mit den Kindern, zum Vorlesen, aber auch zum Einrichten des Hauses“, sagt Sandra Kranzfelder-Leide vom DRW. Interessenten melden sich bei ihr, Telefon 08281/92-2972 (sandra.kranzfelder-leide@drw.de) oder bei Andrea Schnitzler, 08281/92-2011 (andrea.schnitzler@drw.de). „Wir sind dankbar für jeden, der kurz- oder längerfristig helfen kann“, so Sandra Kranzfelder-Leide. (AZ)