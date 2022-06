98 erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten in Ursberg

Im Ursberger Ringeisen-Gymnasium gab es dieses Jahr neunmal die Traumnote 1,0 im Abiturjahrgang. Das Gymnasium freut sich über ein "herausragendes Abitur".

Am Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation wurden die Noten in den drei schriftlichen Fächern und den Kolloquien bekannt gegeben wie auch die mündlichen Zusatzprüfungen durchgeführt. Insgesamt 98 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden. Es gab eine Reihe ausgezeichneter Ergebnisse. So haben 42 Prüflinge die Eins vor dem Komma und davon 22 eine bessere Note als 1,5. Diese dürfen sich auf einen Buchpreis der Schule freuen. Neunmal gab es die Traumnote 1,0

Weitere Preise aus Industrie und Wissenschaft sowie von der Raiffeisenbank Thannhausen kommen hinzu. Der Gottesdienst und die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse werden auch in diesem Jahr wieder gemeinsam stattfinden.

Die Ursberger Abiturientinnen und Abiturienten für 2022

Bestanden haben: Sarah Achatz (Dinkelscherben-Anried), Louisa Aschenbrenner (Fischach), Franziska Aumann (Dinkelscherben), Lara Beck (Neuburg), Gina Berchtold (Ursberg-Oberrohr), Franziska Böck (Neuburg-Edelstetten), Azra Büyükhiz (Thannhausen), Leonie Csokás (Eppishausen-Mörgen), Loreen Czerner (Fischach-Willmatshofen), Lucia Daniek (Thannhausen), Lea Däxle (Neuburg-Langenhaslach), Malte Delfs (Scherstetten-Erkhausen), Emma Denk (Dinkelscherben-Ried), Nina Dietmayer (Ursberg-Mindelzell), Lukas Dillmann (Krumbach), Jolanda Dittrich (Aletshausen-Haupeltshofen), Lisa Doser (Zusmarshausen), Hannah Drexel-Morhard (Münsterhausen), Mirjam Eber (Langenneufnach), Paula Egger (Walkertshofen), Hannah Engel (Ursberg-Ursberg), Victoria Eymer (Salgen-Bronnen), Carolina Fäustlin (Gessertshausen-Döpshofen), Florian Fendt (Dinkelscherben-Ettelried), Frederik Fischer (Kirchheim-Derndorf), Moritz Fischer (Gessertshausen), Benjamin Fleps (Kutzenhausen), Michaela Fock (Kirchheim-Derndorf), Axel Förster (Bobingen-Waldberg), Amelie Frei (Salgen), Sibylle Frey (Breitenbrunn-Loppenhausen), Magdalena Graf (Gessertshausen-Margertshausen), Franziska Greiner (Neuburg-Wattenweiler), Viktoria Grimbacher (Ursberg-Oberrohr), Corinna Haider (Mittelneufnach-Mittelneufnach), Jeannine Hehlinger (Jettingen-Scheppach), Joshua Heidelberger (Mickhausen), Alena Heinzelmann (Kirchheim-Derndorf), Jana Hillenbrand (Ziemetshausen-Muttershofen), Liana Hoffmann (Thannhausen-Burg), Elias Höntze (Ziemetshausen), Simon Hornung (Thannhausen), Johannes Huber (Münsterhausen-Reichertsried), Laurin Huber (Ursberg-Mindelzell), Hannah Illgner (Dinkelscherben-Grünenbaindt), Niklas Irom (Thannhausen), Karl Jannetti (Markt Wald), Milena Jost (Münsterhausen), Monika Kasprzak (Ziemetshausen), Janine Kastner (Dinkelscherben-Fleinhausen), Elsa Klug (Dinkelscherben-Engertshofen), Magdalena Kornmann (Gessertshausen), Johanna Kreuz (Ziemetshausen-Schönebach), Ben Langenmair (Dinkelscherben-Oberschöneberg), Johanna Langhans (Ziemetshausen-Lauterbach), Luca Leeb (Ursberg-Bayersried), Anna Leitenmaier (Kutzenhausen-Agawang), Valentina Lengdobler (Krumbach), Katja Leutenmayr (Dinkelscherben-Grünenbaindt), Michael Maier (Aichen-Memmenhausen), Jovana Marjanovic (Kirchheim-Derndorf), Tobias Marxer (Krumbach-Attenhausen), Maximilian März (Burtenbach-Kemnat), Annika Merkle (Walkertshofen), Nicole Miller (Ziemetshausen-Muttershofen), Anna Müller (Fischach), Selina Müller (Mickhausen-Grimoldsried), Tanja Müller (Dinkelscherben-Häder), Hannah Nicke (Thannhausen), Anja Oßwald (Dinkelscherben-Anried), Paulina Plagens (Langenneufnach), Luzie Rapp (Thannhausen), Nico Reißnauer (Thannhausen), Enrico Riccardi (Neuburg-Langenhaslach), Julia Riedler (Langenneufnach), Jakob Ritter (Dinkelscherben), Laura-Sophie Rogg (Eppishausen-Mörgen), Niklas Rupp (Langenneufnach), Michael Sandner (Kutzenhausen-Buch), Sophia Sattler (Markt Wald), David Saumweber (Aletshausen), Isabel Schmidt (Thannhausen), Simon Schmidt (Kutzenhausen-Agawang), Leon Schneider (Langenneufnach), David Schropp (Fischach-Willmatshofen), Alicia Schuster (Langenneufnach), Leah Simmnacher (Ursberg-Mindelzell), Tizian Strehler (Eppishausen-Haselbach), Lena Thoma (Neuburg-Edelstetten), Nicole Ungrad (Thannhausen), Johannes Vogg (Aichen-Obergessertshausen), Sophie Walker (Burtenbach-Kemnat), Katinka Wasilew (Balzhausen), Anton Welzhofer (Ziemetshausen-Schönebach), Sophia Welzhofer (Gessertshausen), Florian Wiedemann (Kutzenhausen-Agawang), Florian Winnerl (Gessertshausen-Deubach), Hannah Ziegelmeier (Fischach).