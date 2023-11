NS-Verbrechen: Als 379 Menschen aus den Ringeisen-Werken getötet wurden

Das Dominikus-Ringeisen-Werk wirft einen schonungsloser Blick auf das Euthanasieprogramm der Nazis. Schauspieler der Münchner Kammerspiele nahmen an der Lesung teil.

Überall im Land brannten Synagogen, jüdische Geschäfte wurden verwüstet und ausgeplündert, jüdische Mitbürger misshandelt und verhaftet: Der 9. November 1938 war der sichtbare Auftakt für den Völkermord an den Juden im Dritten Reich. Im Schatten dieses Verbrechens bekamen die sogenannten Krankenmorden nur wenig Aufmerksamkeit. Erst seit den 1980er Jahren rückten die Mordaktionen ins öffentliche Bewusstsein. Die Lesung am Dominikus-Ringeisen-Werk ermöglichte einen schonungslosen Blick darauf, wie willfährig sich Ärzte dem Rassenwahn der Nazis dienstbar machten. In der Diskussion wurde deutlich, dass die Idee von der Ungleichwertigkeit menschlichen Lebens auch heute nicht tot ist. Eindringlich erinnern die persönlichen Dokumente und Akten von Opfern und Tätern an die Morde des Euthanasie-Programms.

Aus dem Dominikus-Ringeisen-Werk wurden 379 Menschen ermordet

Den Krankenmorden im Rahmen des T4-Programms fielen etwa 230 000 Menschen zum Opfer. Unter dem T4-Programm verschleierten das nationalsozialistische Deutschland die systematischen Tötung psychisch Kranker sowie Menschen mit Behinderung, deren Leben damals als unwert erachtet wurde. Alleine aus dem Dominikus-Ringeisen-Werk ermordeten die Nazis 379 Menschen in den Tötungsanstalten. Bereits kurz nach der Machtergreifung gingen die Nationalsozialisten daran, ihre perfide Vorstellung einer rassisch reinen Volksgemeinschaft umzusetzen. Mit Beginn des Krieges erhielten Ärzte freie Hand zur Auslöschung von vermeintlich unwertem Leben. Als sich Widerstand vonseiten der Bevölkerung und Teilen der Kirche gegen das Morden erhob, wurde das T4-Programm offiziell eingestellt. In den Anstalten mordeten die Ärzte aber heimlich weiter, indem sie die Patienten systematisch ausgehungerten.

Der Münchner Arzt, Psychiater und Autor Professor Michael von Cranach, der viel zur Erforschung und Aufarbeitung der Psychiatrie in der Zeit des Nationalsozialismus geleistet hat, legte am Abend des 9. November ein bedrückendes Zeugnis dieses dunklen Kapitels ab. Bei der Lesung im Ringeisensaal des Ursberger Gymnasiums waren die Schauspieler der Münchner Kammerspiele Felicitas Friedrich und Frangiskos Kakoulakis dabei. Besonders bedrückend ist das Zeugnis auch deshalb, weil es die Ärzteschaft war, die anhand der oberflächlichen Sichtung von Krankenakten und Fragebögen in ihren Gutachten ohne jeden Skrupel mit ihrer Unterschrift über Leben und Tod der betroffenen Menschen entschieden. Eine christlich-humanistisch gebildete Elite der Ärzteschaft, deren eigentliche Aufgabe der Schutz und Erhalt des Lebens ist.

In der von der St. Josefskongregation und dem Dominikus Ringeisen-Werk initiierten, etwa eineinhalbstündigen Lesung aus der Feder des Dramaturgen Martín Valdés-Stauber wurde deutlich, mit welch gefühlloser Kälte und technokratischer Unbarmherzigkeit die Täter handelten. Etwa wenn ein Arzt seiner Frau schreibt, wie gut das Essen schmeckt, dass er in der SS-Kantine nach der Abarbeitung zahlreicher Todesurteile genießt.

Bei der Lesung wird an die Opfer des Euthanasie Programms erinnert

Die Schauspielerin Felicitas Friedrich sagt zu diesen Verwaltungsvorgängen: „Die Gewalt steckt oft in kleinen Details, in der Nüchternheit." Besonders nahe sei ihr der Brief einer Mutter mit der Bitte gegangen, ihr doch mitzuteilen, wo sich ihre Tochter nun befinde. In einem Nachsatz wird jedoch deutlich, dass sie ahnt, welches Schicksal ihrem Kind zuteilgeworden ist.

Für Frangiskos Kakoulakis vom inklusiven Ensemble der Münchner Kammerspiele sei die Lesung besonders schmerzlich. Gleichzeitig sei die Aufarbeitung und Erinnerung ausschlaggebend dafür, dass Menschen mit Behinderung heute weiterleben und sich weiterentwickeln könnten. Anhand historischer Akten und Täterdokumente, aber in erster Linie aus Briefen und Zeugnissen von Angehörigen und Opfern, erhielten die Zuschauer einen verstörenden Einblick in diese Vorgänge. Die Briefe sind vor allem deswegen erhalten, weil die Ärzte sie nie abgeschickten.

Schauspieler der Münchner Kammerspiele nehmen in Ursberg teil

Laut dem Arzt und Psychiater Cranach sei es ein wichtiges Anliegen der Lesung, den Opfern eine Stimme und damit ihre Würde wiederzugeben. Die Erinnerung sei elementar, denn die Idee, den Wert eines Menschen anhand seiner volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und seiner erbbiologischen Qualität zu bemessen, entstammte nicht genuin der NS-Ideologie. Schon lange vor der Machtergreifung der Nazis ist ein solches Vorgehen in Medizinkreisen diskutiert und damit salonfähig gemacht worden. Von Cranach warnt: "Der Gedanke, dass Menschen nicht alle gleich sind, ist nicht verschwunden." (AZ)