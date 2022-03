An Hofeinfahrt in Bayersried mit Auto von Fahranfängerin kollidiert

Weil eine Autofahrerin das Fahrzeug einer Fahranfängerin übersehen hat, sind am Freitag in Bayersried bei einem Verkehrsunfall 3000 Euro Blechschaden entstanden.

Von einem Verkehrsunfall am Freitag im Ursberger Ortsteil Bayersried schreibt die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Demnach fuhr am Nachmittag gegen 16.40 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw aus ihrer Hofeinfahrt heraus. Allerdings übersah sie dabei laut Polizei eine bevorrechtigte 18-jährige Autofahrerin.

Unfall in Bayersried: An Hofeinfahrt ein fahrendes Auto übersehen

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge keine der beiden Fahrzeuginsassinnen. (AZ)