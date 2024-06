Anhänger bei Burg beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Hochwasser wurde der Anhänger als Straßensperre bei Burg genutzt. Ein Unbekannter ärgerte sich offenbar und zerstach alle vier Reifen.

Von einer Sachbeschädigung berichtet die Polizei: In der Zeit vom 18. Juni, 18 Uhr, bis Freitag, 21. Juni, 12 Uhr, wurde wegen Hochwasserschäden ein landwirtschaftlicher Anhänger als Straßensperre an der Verbindungsstraße zwischen Bayersried und Burg aufgestellt. Als dieser am Samstag abgeholt werden sollte, musste festgestellt werden, dass ein Unbekannter vier Räder mit einem spitzen Gegenstand unbrauchbar gemacht hatte. Der Sachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienlichen Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)