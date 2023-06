Auf Assisis Spuren: Ursberger Schüler fahren nach Umbrien

134 Schüler des Ringeisen-Gymnasiums wandeln auf den Spuren des heiligen Franziskus. Ein Projektseminar der elften Jahrgangsstufe hat die Fahrt mitorganisiert.

Ursberg und seine Einrichtungen sind geprägt vom Geist des heiligen Franziskus. Das Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation möchte diese Gründungsfigur der franziskanischen Ordensgemeinschaften auch seinen Schülerinnen und Schülern nahebringen. In einem Pilotprojekt durfte die siebte Jahrgangsstufe eine Schulwoche im umbrischen Assisi verbringen und dort Franziskus‘ Lebensorte und Spiritualität näher kennenlernen: Obwohl der „Poverello“ bereits 1181 geboren wurde und damit ein Kind des Mittelalters war, sei er der Gegenwart näher als gedacht, sagt Pater Christian Hamberger, der die Wallfahrt mitgeplant und als Geistlicher begleitet hat: „Franziskus gilt als Friedensstifter zwischen Menschen, Ländern und Religionen. Er hatte keine Berührungsängste zu anderen, war eins mit der Schöpfung und bezeichnete Mensch, Tier und Naturphänomene gleichermaßen als Schwestern und Brüder.“

Unterstützt wurde die Organisation von 14 Schülerinnen und Schüler der elften Jahrgangsstufe (P-Seminar). Bei einer Schnitzeljagd besuchten die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler Lebensorte des Heiligen in Assisi wie das Geburtshaus und das Gefängnis, in das er vom eigenen Vater nach seiner Bekehrung gesteckt worden war, ebenso den Taufort und die Grablege seiner geistlichen Gefährtin, der heiligen Klara.

Unterwegs warteten zahlreiche Aufgaben: Wissenswertes aus Franziskus‘ Leben erfahren, Selfies vor Statuen machen, Lebensszenen pantomimisch nachahmen, Pilgernde interviewen oder sich von einer Ordensfrau oder einem Ordensmann den franziskanischen Gruß „Pace e bene“ (Frieden und Wohlergehen) zusprechen lassen. Schülerin Lilly vom Projektseminar berichtet: „Mit Humor und Interesse waren alle dabei, Touristen aus anderen Ländern anzusprechen.“ Weitere biografische Informationen lieferten der jungen Pilgerschar die Besuche von Franziskus‘ Sterbestätte bei der Portiunkula-Kapelle in der Basilika Santa Maria degli Angeli, das von ihm wieder aufgebaute Kirchlein San Damiano oder die prächtige Basilika San Francesco mit seiner letzten Ruhestätte. Während sich Schüler Niklas gerne an den Besuch in San Damiano erinnert, „weil dort Franziskus die Stimme Jesu gehört hat und man dort noch sieht, wie die Ordensleute damals gelebt haben“, ist Benedikt noch angetan von Carlo Acutis, einem mit 15 Jahren an Leukämie verstorbenen seliggesprochenen Jugendlichen, der in der Kirche Maria Maggiore seine letzte Ruhestätte in einem Glassarg gefunden hat.

Ursberger Schüler bekommen Taukreuz aus Olivenholz als Pilgerzeichen umgehängt

Für Johanna Schwarzmann, eine der begleitenden Lehrkräfte, war der Höhepunkt der gemeinsame Gottesdienst in der Oberkirche von San Francesco: „Ich war beeindruckt von der Atmosphäre, von den berühmten Giotto-Gemälden – und auch davon, dass der große Kirchenraum extra für unsere Feier gesperrt wurde. Auch die Kinder waren ergriffen von der Stimmung im Gottesdienst.“ Schülerin Luisa war von den großflächigen Fresken, die das Leben des Franz von Assisi zeigen, begeistert: „Man versteht die Zusammenhänge aus seinem Leben viel besser, wenn man alle Bilder vor Augen hat.“ Schließlich bekamen alle von Schwestern der St. Josefskongregation ein Taukreuz aus Olivenholz als Pilgerzeichen umgehängt. (AZ)

