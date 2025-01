Auto prallt bei Mindelzell gegen Baum

Am frühen Donnerstagnachmittag war eine 57-jährige Autofahrerin auf der GZ 8 von Ursberg in Richtung Mindelzell unterwegs. Direkt vor dem Ortseingang Mindelzell kam die Fahrerin, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes, so die Polizei, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde im Frontbereich massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Ursberg und Mindelzell. (AZ)

Mindelzell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müdigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis