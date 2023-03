Straße bei Ursberg gesperrt: Auto prallt gegen Baum, Fahrerin verletzt

Auf der Thannhauser Straße in Ursberg ist am Freinachmittag ein Auto offenbar alleinbeteiligt gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte sind vor Ort, die Straße gesperrt.

Ein Unfall hat sich am späten Freinachmittag nahe Ursberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Auto auf der Kreisstraße GZ 25 (Thannhauser Straße) gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde eine Person verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, die Kreisstraße wurde zeitweise gesperrt. Laut einem Augenzeugen handelt es sich bei der verletzten Person um eine jüngere Frau, die ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers mit ihrem Wagen von der Straße abkam und dann in der Böschung zum Stehen kam. Dabei prallte ihr Wagen frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)