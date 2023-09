Autofahrer stößt beim Ausparken gegen Kleinbus und begeht Fahrerflucht

In Ursberg stößt ein Auto mit einem Kleinbus zusammen. Doch nachdem der Busfahrer seine Fahrgäste absetzt, ist der Autofahrer plötzlich verschwunden.

Am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr ist in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parkbucht ein Pkw gegen einen vorbeifahrenden Kleinbus gestoßen. Dabei entstand laut Polizeibericht ein geringer Streifschaden an der hinteren linken Schiebetüre des Kleinbusses entstand. Der Fahrer vereinbarte mit dem Pkw-Fahrer, dass dieser an der Unfallörtlichkeit warten solle, da sich in dem Bus noch Fahrgäste befanden, welche der Fahrer noch an die nahegelegene Haltestelle bringen wollte. Als der Busfahrer kurz darauf wieder zu der Unfallörtlichkeit zurückkehrte, war der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug jedoch weggefahren, ohne sich weiter um die Unfallabwicklung zu kümmern.

Zu dem Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen neuwertigen Pkw der Marke Audi A4 handelt. Dieser dürfte im Heckbereich beschädigt sein. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person, circa 50 Jahre alt, mit grauem Haar und schlanker Statur gehandelt haben. Verletzt wurde bei dem Unfall nach bisherigem Stand niemand. Wer Hinweise zum Pkw oder Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)