Autofahrerin baut in Ursberg einen Unfall beim Abbiegen

Eine 68-Jährige möchte in Ursberg abbiegen und übersieht ein Fahrzeug auf der Vorfahrtsstraße. Alle Beteiligten bleiben unverletzt.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Prämonstratenserstraße in Ursberg in ein Leichtfahrzeug gefahren. Die 68-Jährige wollte von der Dominikus-Ringeisen-Straße in die Prämonstratenserstraße einbiegen und prallte gegen das Fahrzeug der 17-jährigen Schülerin, die auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war.

In Ursberg muss ein Unfallauto abgeschleppt werden

Das Fahrzeug der Schülerin musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 6000 Euro. Bei dem Unfall hat sich niemand verletzt. (AZ)