Be smart – Don´t start: Mit Boomwhackers gegen den blauen Dunst

Mit einem kreativen Video für eine rauchfreie Schulklasse hat die Berufsschulklasse BS 1 der Franz-von-Sales Schule gleich zwei Preise gewonnen. Die acht Schüler mit Hörschädigung errangen sowohl den zweiten Platz im Bayerischen Kreativwettbewerb als auch den ersten Platz im Bundeswettbewerb „Be smart- Don´t start“, der Schülerinnen und Schüler motivieren soll, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Statt auf Abschreckung setzten die Schülerinnen und Schüler, mit ihrem gerappten Text ganz bewusst auf Motivation. Das habe die Jury überzeugt, sagte Ulla Verdugo-Raab vom Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung bei der Übergabe der Preise: „Euer Beitrag zeigt, was man gewinnt, wenn man auf Zigaretten und Nikotin verzichtet – ganz ohne mahnenden Zeigefinger.“ In einem ausdrucksstarken Video kombinierten die Schüler kraftvolle Bhoomwhacker-Rhythmen, Gebärdensprache, und einen selbstgeschriebenen Text. Der Fokus: die positiven Effekte eines Lebens ohne den blauen Dunst – von gesünderer Haut und fitteren Organen bis zu mehr Energie und Lebensfreude. Neben der klaren positiven Botschaft beeindruckte die Jury auch die inklusive und barrierefreie Umsetzung des Projektes. Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, verpflichten sich die beteiligten Schulklassen, ein halbes Jahr auf Zigaretten, Vapes und Shishas zu verzichten. Insgesamt 1200 Euro Preisgeld – 700 Euro aus Bayern und 500 Euro aus dem bundesweiten Wettbewerb – flossen in die Klassenkasse. Davon sollen Tagesausflüge, Schullandheimaufenthalte und gemeinsame Aktivitäten finanziert werden. Schulleiterin Brigitte Lang: „Die Jugendlichen haben durch diese Aktion sehr viel über die Gefahren des Rauchens gelernt. Und sie haben erfahren, dass sie mit ihrer eigenen Art von Kommunikation, Gebärden, Musik und Bewegung, auch andere Jugendliche erreichen.“ Die Franz-von-Sales Schule ist eine Schule des Dominikus-Ringeisen-Werks und begleitet Kinder mit Hörschädigung und Kommunikationsschwierigkeiten.

