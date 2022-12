Bedenken gegen neue Vorfahrtregelung bei Mindelzell

Was nach der Sanierung der Straße von Mindelzell Richtung Bayersried-Balzhausen geändert wurde und warum dies auf Kritik stößt.

Der Gemeinderat Ursberg beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung auch mit verschiedenen Verkehrsangelegenheiten. An der Abzweigung von der Ortsverbindungsstraße Bayersried-Balzhausen in Richtung Mindelzell hat sich die Vorfahrtsregelung geändert. Fahrzeuge, die aus Balzhausen kommend nach Mindelzell abbiegen, haben nun Vorfahrt gegenüber den Abbiegern von Bayersried her kommend. Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger äußerte in der Gemeinderatssitzung seine Bedenken.

Da die bisherige Vorfahrtsregelung noch zu keinem Unfall geführt habe, sei es, so der Ursberger Bürgermeister weiter in seinen Ausführungen, unnötig, diese Vorfahrt zu ändern. Die Einwände gegen die Neuregelung nach Abschluss der Straßensanierung, von der Gemeinde und der Polizei vorgetragen, hätten die Entscheidungsträger, Landratsamt und Staatliches Bauamt, ignoriert. Zur Neuregelung mussten zwei Verkehrsschilder aufgestellt worden, die alte Rechts-vor-links-Regelung war ohne Schilder ausgekommen.

Interkommunaler Radweg: Bernhard Betzl, Teamleiter Tiefbau beim Planungsbüro Kling Consult, stellte im Gemeinderat den Sachstand für den Interkommunalen Radweg zwischen Oberrohr und Kemnat vor. Die insgesamt 7,4 Kilometer lange Strecke wird durch das Sonder-Förderprogramm "Radoffensive Klimaland Bayern" unterstützt.

Bedingungen für die Fördergelder sind, dass der Radweg durchgängig realisiert wird, und zwar auf der ganzen Strecke asphaltiert. Der Radweg könne mit Ausnahme einiger Flächen auf der Gemarkung Münsterhausen ohne Grunderwerb hergestellt werden, so Betzl. Wo es möglich sei, wird der Radweg 3,50 Meter breit angelegt und bekommt zwei Bankette mit jeweils 50 Zentimetern Breite.

Mit welchem Eigenanteil die Gemeinde Ursberg rechnen muss

Teilweise müsse der torfartige Untergrund durch Bodenaustausch verbessert werden. Bei einer Förderung von 80 Prozent der Kosten müsse die Gemeinde Ursberg mit einem Eigenanteil von 183.000 Euro rechnen. Hinzu käme ein Anteil an den Planungskosten, die aber auch mit 80 Prozent gefördert würden. Bernhard Betzl rechnet damit, dass bis Ende Januar 2023 alles abgeklärt sei und der Förderantrag zur Genehmigung eingereicht werden könne.

Baubeginn könnte dann Ende April sein, die Maßnahme dürfte bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen werden. Andreas Maucher regte an, im Zuge der Baumaßnahme auf die Grenzsteine zu achten. Andernfalls würden die Grenzsteine überdeckt, und man müsste mit erheblichem Kostenaufwand bei Bedarf neu vermessen.