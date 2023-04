Ursberg

18:00 Uhr

Beim Kochen zählt das Miteinander an der Dominikus-Schule

Es ist so weit: Das Essen ist fertig und Madeleine (links) ist bereit für die Essensausgabe. Das Bild zeigt die Schülerin zusammen mit den Initiatorinnen Annette Rombach (Mitte) und Gerlinde Neuhäusler, die jeden Dienstag das Projekt "Lehrermensa" mit den Schülern und Schülerinnen stemmen.

Plus Beim Mensaprojekt der Dominikus-Schule in Ursberg kochen Schüler und Schülerinnen für Lehrer und Lehrerinnen. Sie alle schätzen das Projekt sehr.

Von Zita Schmid

Die Menüfolge hört sich vielversprechend an: Als Vorspeise gibt es Blumenkohlsuppe. Zum Hauptgang werden überbackene Hackfleisch-Spinat-Pfannkuchen mit Salat serviert, wobei hier auch eine vegetarische Variante mit einer Spinat-Feta-Rolle zur Auswahl steht. Eine Mandarinen-Mohn-Creme als Dessert rundet das Ganze ab. Das Essen steht an diesem Dienstag auf dem Speiseplan beim Projekt "Lehrermensa". Schüler und Schülerinnen der Berufsschulstufe der Dominikus-Schule helfen kräftig mit, es zuzubereiten. Und sie tun noch mehr.

Schon beim Betreten der Schule dringt ein feiner Essensgeruch in die Nase. Folgt man diesem Duft, gelangt man in die Lehrermensa, ein größerer Raum mit Küche und Sitzgelegenheit. Hier ist um kurz vor halb zwölf die Essenszubereitung zwar schon weit fortgeschritten, doch alle Arbeiten noch lange nicht getan. Eine Schülerin püriert gerade die Tomatensoße. Diese wird dann zu den bereits gefüllten Pfannkuchenrollen kredenzt werden. Zwei andere portionieren den Salat, einen Karottensalat mit karamellisierten Äpfeln, in kleine Glasschüsseln. Konzentriert sind sie bei der Arbeit, wobei die Tomatensoße zwischendurch auf vielleicht noch vorhandene größere Fruchtstücke kontrolliert und beim Salat auf eine akkurat gleich große Menge bei der Verteilung geachtet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

