Ukrainische Sängerin tritt beim Landkreisfestival "Come ToGZer" auf

Plus Das Landkreisfestival "Come ToGZer" findet diesmal mit Musik und Kultur vom 22. bis 24. Juli auf dem Josefsplatz in Ursberg statt. Auch Irina Miroshnychenko tritt auf.

Von Annegret Döring

Lang gezogene Töne, unterstützt von Geräuschen moderner Begleitinstrumente, schallen aus dem Vereinsheim der Abteilung Freizeit, das sich auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Ursberg nahe des Ursberger Ladens befindet. Näher gekommen erkennt man, sie sind weder in Deutsch, noch in Englisch gesungen. In dem Raum probt nämlich gerade Irina Miroshnychenko aus der Ukraine und sie singt in Ukrainisch. Sie singt mit geschlossenen Augen, ganz konzentriert auf den Rhythmus der Band. Es ist die Festival-Band, die heuer zum dritten Mal beim Landkreisfestival "Come ToGZer" die verschiedenen Solisten begleiten wird. Und solo singt dann auch Irina Miroshnychenko auf der Bühne am Josefsplatz.

