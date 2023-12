Beim Ursberger DRW wurzelt jetzt ein Zukunftsbaum aus China

Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg wappnet seinen Baumbestand gegen die Klimaveränderungen. Wie die Pläne konkret aussehen.

Trockenheit, Schädlings- und Krankheitsbefall, Astbruch durch Sommerstürme oder ergiebigen Schneefall wie im Dezember 2023 setzen den Bäumen an den Standorten des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) sichtbar zu. Fichten und Eschen leiden besonders. Um dem zu begegnen und den Baumbestand nachhaltig aufzufüllen, werden seit 2022 ca. 100 bis 120 Bäume pro Jahr im Gesamt-DRW gepflanzt, berichtet das DRW in einer aktuellen Pressemitteilung.

Die Weiße Maulbeere wird acht bis 15 Meter hoch

Ein weiterer dieser „Zukunftsbäume“ ist die Weiße Maulbeere (Morus alba), die jetzt hinter der Einrichtung Haus Johannes des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg wurzelt. Das Gewächs wird zwischen acht und 15 Meter hoch. Es kommt ursprünglich aus China und wird heute immer häufiger auch in Deutschland genutzt. Seine Früchte, die an große Brombeeren erinnern, werden in getrocknetem Zustand verzehrt und sind reich an Vitamin C und an Mineralstoffen.

Der Vorteil: Die Weiße Maulbeere ist Trockenheitsresistent und liebt Wärme. „Wir sind in großer Sorge, wenn wir unseren Baumbestand anschauen. Die Weiße Maulbeere ist eine Baumart, von der wir hoffen, dass sie den wärmeren Sommern gewachsen und somit für uns ein wirklicher ‚Zukunftsbaum‘, ist“, sagt Michael Winter vom DRW-Vorstand. (AZ)