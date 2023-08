Ursberg

Betriebsunfall auf einer Baustelle in Ursberg

Ein Rettungshubschrauber brachte am Samstag einen schwer verletzten 22-Jährigen in eine Klinik.

Schwer verletzt worden ist am Samstagnachmittag ein junger Arbeiter auf einer Baustelle in Ursberg. Was genau passiert ist, berichtet die Polizei.

Am Samstag gegen 14:30 Uhr kam es bei einer Baustelle in der Wolfhardstraße in Ursberg zu einem Betriebsunfall. Wie die Polizei berichtet, führte ein 22-jähriger Arbeiter Arbeiten auf einem Holzbalken durch. Der Balken befand sich in einer Höhe von etwa vier Metern. Währenddessen wurden auch Arbeiten mit einem Kran durchgeführt. Die Ladung am Kran schwenkte zu weit aus und touchierte den Arbeiter auf dem Balken. Dieser stürzte aus diesem Grund und fiel rund vier Meter hinunter auf den Boden. Der Arbeiter wurde dabei laut Polizei schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen. (AZ)

