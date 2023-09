Ursberg

vor 33 Min.

Bonsai: Wenn die Kleinen Bäume in Ursberg ganz groß rauskommen

Plus Seit 30 Jahren gibt es den Bonsai Arbeitskreis Thannhausen. Zum Jubiläum fand nach längerer Zeit wieder eine Ausstellung in Ursberg statt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Eibe, 80 Jahre alt, oder Lärche, 50 Jahre alt – die 30-jährige Birke wirkt dagegen fast schon ein wenig jugendlich. Eines aber haben sie gemeinsam: Groß sind sie nicht, vielleicht gute 50 Zentimeter hoch oder auch etwas mehr, dafür haben sie eine prägnante Form und sie stehen in einer Schale. Heißt ja auch ungefähr so auf Deutsch übersetzt: Bonsai – die Pflanze oder der Baum in der Schale. Am Wochenende fand in der Vinzenz-Halle in Ursberg eine Bonsai-Ausstellung statt. Organisiert hatte sie der Bonsai Arbeitskreis Thannhausen zum 30-jährigen Bestehen. Zu sehen gab es neben vorwiegend heimischen Arten, auch Subtropisches – vom „Anfänger-Baum“ bis hin zu Exemplaren, die auf nationalen und internationalen Ausstellungen ausgezeichnet wurden. Insgesamt waren es rund 70 Bäume.

Bonsai bedeutet aber auch: die Kunst am Baum. Elisabeth Hildensperger leitet den Arbeitskreis seit mehreren Jahren. „Der Baum sollte so alt möglich wirken.“ Fast alle der Exemplare seien selbst gezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen