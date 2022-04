Bremse nicht angezogen: Auto macht sich in Ursberg selbstständig

Wenn man vergisst, ein parkendes Auto gegen das Wegrollen zu sichern, kann dies üble Folgen haben. Dies zeigt ein Unfall in Ursberg.

Am Dienstag gegen 13 Uhr ereignete sich in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Ein 25-Jähriger hatte dort seinen Pkw auf einem Parkplatz abgestellt und laut Polizei vergessen, diesen gegen Wegrollen zu sichern.

Unfall in Ursberg: Beim Parken die Handbremse nicht angezogen

Der Pkw rollte kurz darauf gegen einen ebenfalls dort geparkten Pkw einer 26-Jährigen. Verletzt wurde niemand. (AZ)